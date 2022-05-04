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В Киеве заявили, что уже не могут связаться с находящимися на заводе «Азовсталь» своими военными

В Киеве заявили, что уже не могут связаться с находящимися на заводе «Азовсталь» своими военными

Представители киевского режима в течение сегодняшнего дня делают заявления о том, что впервые не могут связаться с украинскими вооружёнными лицами, которые находятся на территории мариупольского комбината «Азовсталь».

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