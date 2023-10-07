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Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты в аэропорты Израиля

Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты в аэропорты Израиля

РИАМО - 8 окт. Росавиация объявила о вводе ограничений на ночные вылеты из РФ в аэропорты Израиля. Они будут действовать с 3:00 часов 8 октября по Москве и «до особых распоряжений», сообщается на сайте ведомства.

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