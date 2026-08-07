МГИМО обсуждает корректировку проведения школьных олимпиад

Русские университеты, как МФТИ и ИТМО, фиксируют рост олимпиадников на бюджетных местах в 2026 году. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов предлагает пересмотреть систему проведения таких соревнований для оптимизации поступлений школьников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии