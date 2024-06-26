Сенатор Шейкин призвал запретить продажи iPhone из-за отсутствия в нем RuStore

Сенатор, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил РИА Новости о необходимости ввести запрет на продажу iPhone в России, если компания Apple не обеспечит возможность установки приложений через российский магазин RuStore.
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