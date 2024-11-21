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Расчет "Мста-Б" поразил опорный пункт боевиков ВСУ на кураховском направлении

Расчет "Мста-Б" поразил опорный пункт боевиков ВСУ на кураховском направлении

Скриншот видео Расчет гаубицы "Мста-Б" гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Юг" поразил опорный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов на кураховском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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