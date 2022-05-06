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Разгадана структура жгутика самой быстрой археи

Разгадана структура жгутика самой быстрой археи

Несмотря на то, что прокариоты (бактерии и археи) в основном имеют микроскопические размеры, в их мире присутствуют высокие скорости — правда, относительные.

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