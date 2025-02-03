ООН: 900 человек погибли в ходе боевых столкновений в городе Гома в ДР Конго

Global Look Press/x99/ZUMAPRESS.com Не менее 900 человек погибли во время боевых действий в городе Гома в Демократической Республике Конго, сообщает конголезское издание Actualite со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН).
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