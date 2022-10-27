Начав спецоперацию на Украине, Путин нанес удар по олигархам в России, но об этом все предпочитают умалчивать

Президент России Владимир Путин, несомненно, войдет в историю как человек, который впервые после развала Советского Союза, бросил вызов мировому гегемону — США.
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