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Начав спецоперацию на Украине, Путин нанес удар по олигархам в России, но об этом все предпочитают умалчивать

Начав спецоперацию на Украине, Путин нанес удар по олигархам в России, но об этом все предпочитают умалчивать

Президент России Владимир Путин, несомненно, войдет в историю как человек, который впервые после развала Советского Союза, бросил вызов мировому гегемону — США.

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