Историк сканировал рукописи Ватикана и между строк нашел неизвестные фрагменты Библии

Тайн Библии стоновится больше.На конец мы узнаем что была совсем другая Библия.Её подменили в угоду правящему классу.👍👍👍👍👍.

Дмитрий Боев

Было собрание религиозных книг, считавшиеся священными, содержание которых менялось с изменением времени и отношений в обществе. И что тут удивительного? Непременно надо нарыть наиболее древнюю и считать непременно именно её истиной в последней инстанции. Прямо не христиане какие-то, а самые отъявленные язычники.