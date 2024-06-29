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Историк сканировал рукописи Ватикана и между строк нашел неизвестные фрагменты Библии

Историк сканировал рукописи Ватикана и между строк нашел неизвестные фрагменты Библии

Историк-медиевист Григорий Кессель получил уникальную возможность посетить закрытую секцию знаменитой Ватиканской библиотеки.

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Комментарии
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Antanas
Тайн Библии стоновится больше.На конец мы узнаем что была совсем другая Библия.Её подменили в угоду правящему классу.👍👍👍👍👍.
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15 час.
Дмитрий Боев
Было собрание религиозных книг, считавшиеся священными, содержание которых менялось с изменением времени и отношений в обществе. И что тут удивительного? Непременно надо нарыть наиболее древнюю и считать непременно именно её истиной в последней инстанции. Прямо не христиане какие-то, а самые отъявленные язычники.
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13 час.

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