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Мойка78.ру Новости СПб

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Пенсионерка в больнице после падения на гололеде у Александро-Невской лавры. По информации Мойки78, все произошло днем 24 ноября, когда 88-летняя пострадавшая упала на скользкой дороге.

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