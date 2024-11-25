Пенсионерка в больнице после падения на гололеде у Александро-Невской лавры. По информации Мойки78, все произошло днем 24 ноября, когда 88-летняя пострадавшая упала на скользкой дороге.
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Пенсионерка в больнице после падения на гололеде у Александро-Невской лавры. По информации Мойки78, все произошло днем 24 ноября, когда 88-летняя пострадавшая упала на скользкой дороге.