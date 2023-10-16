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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимкин о «Салавате»: «В последнее время стали играть активнее. С места потери сразу начинаем отбирать шайбу и не даем пространства»

Нападающий уфимского клуба поделился мнением после матча с минским «Динамо» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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