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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудряшов – о поединке Джойса и Хрговича: «Ожидал, нокаут. Не думал, что Джо выстоит, он плохо держит удар»

«Ожидал нокаут. Не думал, что Джойс выстоит. Последние поединки говорили о том, что он находится на большом спаде.

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