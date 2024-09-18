Губернатор Воронежской области Гусев предупредил об авиационной опасности

В Воронежской области объявлена Авиационная опасность, сообщил губернатор Александр Гусев.Об объявленной в Воронежской области России авиационной опасности губернатор региона сообщил в своем Telegram-канале.
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