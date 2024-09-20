Каргопольские полицейские присоединились к Всероссийской неделе безопасности дорожного движения

Совместно с волонтерами Павловской библиотеки провели акцию «Знатоки правил дорожного движения»В рамках мероприятия юные жители города Каргополя проверили знания правил дорожного движения у пешеходов и водителей.
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