Экс-супруг Яны Поплавской вновь станет папой в 64 года

Актриса сериала «Ищейка» ждет ребенка от Сергея Гинзбурга Для 64-летнего Гинзбурга новорожденный станет четвертым ребенком: у него уже есть 40-летний сын Георгий Мансуров от предыдущего союза, а также сыновья Клим и Никита Поплавские, которым 30 и 28 лет соответственно, рожденные в браке с Яной Поплавской.