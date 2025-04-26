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Экс-супруг Яны Поплавской вновь станет папой в 64 года

Экс-супруг Яны Поплавской вновь станет папой в 64 года

Актриса сериала «Ищейка» ждет ребенка от Сергея Гинзбурга Для 64-летнего Гинзбурга новорожденный станет четвертым ребенком: у него уже есть 40-летний сын Георгий Мансуров от предыдущего союза, а также сыновья Клим и Никита Поплавские, которым 30 и 28 лет соответственно, рожденные в браке с Яной Поплавской.

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