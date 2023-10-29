Игрокам показали платное фаталити Mortal Kombat 1 стоимостью в 10 долларов Игрокам ...

Игрокам показали платное фаталити Mortal Kombat 1 стоимостью в 10 долларовИгрокам в файтинг Mortal Kombat 1 от студии NetherRealm показали платное хеллоуинское фаталити, за которое разработчики хотят 10 долларов или 1200 кристаллов дракона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)