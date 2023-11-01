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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Требовательный хоррор Alan Wake 2 запустили на Steam Deck и ROG Ally, но для этого потребо...

Требовательный хоррор Alan Wake 2 запустили на Steam Deck и ROG Ally, но для этого потребо...

Требовательный хоррор Alan Wake 2 запустили на Steam Deck и ROG Ally, но для этого потребовалось пойти на хитростьМрачный хоррор Alan Wake 2 от студии Remedy Entertainment оказался одной из самых требовательных игр нового поколения, способен нагрузить даже самые топовые и дорогие сборки ПК.

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