Директор ЦРУ Бернс посетит Израиль

Уильям Бернс, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов, посетит Израиль на предстоящей неделе, чтобы обсудить противостояние армии Израиля с палестинской организацией ХАМАС.
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