Захарова назвала «мразями» тех, кто хочет вернуть Киеву призывников

Киевский режим готов «провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца». Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
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