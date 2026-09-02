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Царьград

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Специалисты спрогнозировали завершение грибного сезона 2026 года

Специалисты спрогнозировали завершение грибного сезона 2026 года

С наступлением заморозков грибной сезон 2026 года подходит к концу. Средняя полоса и Урал остаются ключевыми регионами сбора.

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