«Устранение неизбежно»: Украина выживет без США только в случае, если исчезнет Зеленский

Катастрофа в Овальном кабинете на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского вызвала опасения, что Америка может теперь предпринять шаги, чтобы задушить поддержку Украины, и вопросы о том, сможет ли Европа когда-либо и как-либо компенсировать эту утрату.
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