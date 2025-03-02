«Устранение неизбежно»: Украина выживет без США только в случае, если исчезнет Зеленский

Катастрофа в Овальном кабинете на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского вызвала опасения, что Америка может теперь предпринять шаги, чтобы задушить поддержку Украины, и вопросы о том, сможет ли Европа когда-либо и как-либо компенсировать эту утрату.