"РУССКИХ БУДУТ УБИВАТЬ НА УЛИЦЕ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ": ЗАПАД ПРИГОТОВИЛ КАЗАХСТАНУ МАЙДАН

Chuhrova Marina Желаю здоровья и безопасности вашим внукам, а за свою русофобию рано или поздно ответите. И прилетит от ваших друзей-казахов.

Зоя Копань Не надо нагнетать ситуацию с Казахстаном, нам ещё одной военной точки не хватало с нашей самой протяженной границей! Я думаю что не все казахи националисты, и наверное они не такие глупые как укры, и не пойдут по их пути, конечно англосаксы не дремлют!