Закон и Порядок

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"РУССКИХ БУДУТ УБИВАТЬ НА УЛИЦЕ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ": ЗАПАД ПРИГОТОВИЛ КАЗАХСТАНУ МАЙДАН

"РУССКИХ БУДУТ УБИВАТЬ НА УЛИЦЕ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ": ЗАПАД ПРИГОТОВИЛ КАЗАХСТАНУ МАЙДАН

ФОТО: SERGIO PHOTONE/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Казахстан в рамках национального проекта начал строить полсотни застав на границе с дружественной Россией.

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Комментарии
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Chuhrova Marina
Желаю здоровья и безопасности вашим внукам, а за свою русофобию рано или поздно ответите. И прилетит от ваших друзей-казахов.
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9 час.
Зоя Копань
Не надо нагнетать ситуацию с Казахстаном, нам ещё одной военной точки не хватало с нашей самой протяженной границей! Я думаю что не все казахи националисты, и наверное они не такие глупые как укры, и не пойдут по их пути, конечно англосаксы не дремлют!
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7 час.
СК
Степан Капуста
Украина так сильно не зависела от России, как Казахстан. Яркое тому подтверждение - до сих пор действующий трубопровод через Украину. И жалеть инфраструктуру РК не станем, благо ресурсы есть. Вот только нежелательно, чтобы началось это до завершения СВО. России нужна будет передышка, хоть ненадолго.
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1 час.

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