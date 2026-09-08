People: "Мисс Австрия" Лючия Шишич ушла из жизни в 22 года

Мир моды и красоты потрясло известие о внезапной смерти действующей обладательницы титула «Мисс Австрия» Лючии Шишич.
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