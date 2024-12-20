На пожаре в Сараевском районе погиб 45-летний мужчина

Жилой кирпичный дом загорелся в деревне Кривское в 01:30 20 декабря.Мужчина 1979 года рождения погиб во время пожара в Сараевском районе Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
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