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На пожаре в Сараевском районе погиб 45-летний мужчина

На пожаре в Сараевском районе погиб 45-летний мужчина

Жилой кирпичный дом загорелся в деревне Кривское в 01:30 20 декабря.Мужчина 1979 года рождения погиб во время пожара в Сараевском районе Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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