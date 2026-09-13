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Царьград

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Путин сообщил о торговом обороте стран БРИКС в $1.2 трлн

Путин сообщил о торговом обороте стран БРИКС в $1.2 трлн

Президент России Владимир Путин заявил, что оборот внутренней торговли в рамках БРИКС достиг 1,2 триллиона долларов.

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