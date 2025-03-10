Наши бойцы на курском направлении в эти дни совершают невозможное. Низкий поклон, парни, за мужество и силу духа! 🙏❤.
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Наши бойцы на курском направлении в эти дни совершают невозможное. Низкий поклон, парни, за мужество и силу духа! 🙏❤.
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