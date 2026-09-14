Полицейские задержали 11 участников сети для мошеннических звонков в Петербурге

Полиция в Санкт-Петербурге раскрыла схему с использованием GSM-шлюзов для мошеннических звонков. Общий ущерб от их деятельности оценили в 7 миллионов рублей.
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