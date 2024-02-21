«Можно ли первыми ударить по ЕС ядерным оружием?» – жаркий спор в Москве

Жизненная сила сша , англосаксов и их марионеток зависит от его паскудства $ !Обрушение его равнозначно взрыву сотен ядерных брмб. Удавить доллар и есть смерть "кощея" доминирования англосаксов! Бомбить европу -тупиковый путь.А вот если с аэродромов ЕС начнут взлетать самолеты , бомбящие территорию РФ - это уже другая история .Очень сильно думается , что к этому и подталкивают сша и лондон. Мол это не мы , а ЕС сами бомбят. Они уже сейчас поставляют все более смертоносное оружие в Ук и твердят - мы не являемся прямыми .участниками конфликта!Чем быстрее закончим СВО , тем меньше вероятность втягивания ЕС в конфликт.

АндрейБорков

Не только МОЖНО, но и НУЖНО! Но прежде необходимо выполнить ряд мероприятий по "очистке нашей совести" перед уничтожением Гей-ро-пы. Необходимо организовать нападения на наши посольства и консульства в тех же Брюсселе, Париже, Берлине.... Не важно, что это чистой воды провокация, как не крути, а это НАПАДЕНИЯ НА ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСВА, то есть нарушение Международного Права. Параллельно с этими нападениями гей-ро-пейские ВВС и ВМС несколько раз грубо нарушат наши Границы(Гос.границу на море и в воздухе), корабли-нарушители необходимо будет потопить именно в наших территориальных водах, на крайний случай очень сильно повредить, а затем захватить, но в наших терводах. Самолеты гей-ро-пейских стран сбить над нашей территррией и предьявить всему МИРУ сбитые самолеты с оружием на борту, при осмотре сбитых самолетов обнаружить готовые решения по ударам, в том числе ядерным, по городам и объектам РФ, с указанными датами ударов. Потом все это собрать во едино, поставить МИР в известность о том, что Гей-ро-па реально начала агрессию против РФ и нанести ОТВЕТНЫЙ УДАР по этой самой Гей-ро-пе. Вот примерно как то так, может быть есть и другие соображения по этому поводу, их не может не быть. А Гей-ро-пу надо гасить, при чем полностью., под корень. Как в свое время погасили Хазарское государство, полностью и навсегда.