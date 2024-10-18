Замглавы МИД РФ Грушко назвал безответственными слова Польши о перехвате ракет

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко рассказал о заявлениях министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что американская база противоракетной обороны в польской деревне Редзиково будет перехватывать как иранские, так и российские ракеты.