Замглавы МИД РФ Грушко назвал безответственными слова Польши о перехвате ракет

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко рассказал о заявлениях министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что американская база противоракетной обороны в польской деревне Редзиково будет перехватывать как иранские, так и российские ракеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии