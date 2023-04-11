Politiko: США пытаются успокоить союзников после утечки секретных данных

Опасения своих коллег после публикации в соцсетях утекших в Интернет секретных разведданных пытаются развеять высокопоставленные представители разведслужб, госдепартамента и Пентагона США, 10 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Опасения своих коллег после публикации в соцсетях утекших в Интернет секретных разведданных пытаются развеять высокопоставленные представители разведслужб, госдепартамента и Пентагона США, 10 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
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