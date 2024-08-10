Украинцев прогревают на официальный отказ от территорий

Есть вариант, при котором Украина откажется от претензий на потерянные с 2014 года территории. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в патронируемом посольством США киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет депутат Верховной рады 2-го и 3-го созывов, экс-советник президента Украины Виктора Ющенко, глава центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.