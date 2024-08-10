Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинцев прогревают на официальный отказ от территорий

Украинцев прогревают на официальный отказ от территорий

Есть вариант, при котором Украина откажется от претензий на потерянные с 2014 года территории. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в патронируемом посольством США киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет депутат Верховной рады 2-го и 3-го созывов, экс-советник президента Украины Виктора Ющенко, глава центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

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Комментарии
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Eduard
Ничего страшного,разрушили же Чехословакию,на Чехию и Словакию.Это значит,что &quot;Чехословакия&quot; потерялась на две прловины и никто н епископ орет о целостности страны живут дальше!
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