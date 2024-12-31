Токсичное рукопожатие с Зеленским довело президента Южной Кореи до импичмента и ордера на арест

Южнокорейскоеагентство Yonhap News сообщает, что Западный окружной суд Сеула выдал ордер на задержание бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, в начале декабря отстраненного о власти в порядке импичмента за попытку незаконного ввдения в стране военного положения.