Как нам ездится: кубанские дороги оценили специалисты

Как нам ездится: кубанские дороги оценили специалистыПо данным рейтинга дорог регионов России, составленному РИА Новости, на Кубани доля трасс общего пользования, регионального, межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативам по качеству, составила на конец 2023 года 84,4%.