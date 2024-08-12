Как нам ездится: кубанские дороги оценили специалисты

Как нам ездится: кубанские дороги оценили специалистыПо данным рейтинга дорог регионов России, составленному РИА Новости, на Кубани доля трасс общего пользования, регионального, межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативам по качеству, составила на конец 2023 года 84,4%.
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