Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

329 подписчиков

Как нам ездится: кубанские дороги оценили специалисты

Как нам ездится: кубанские дороги оценили специалисты

Как нам ездится: кубанские дороги оценили специалистыПо данным рейтинга дорог регионов России, составленному РИА Новости, на Кубани доля трасс общего пользования, регионального, межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативам по качеству, составила на конец 2023 года 84,4%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх