Warhammer 40,000: Boltgun 2 выйдет в 2026 году, а бесплатный «печатный» шут...

Warhammer 40,000: Boltgun 2 выйдет в 2026 году, а бесплатный «печатный» шутер по мотивам первой части ждать не придётсяРазработчики из британской студии Auroch Digital на презентации Warhammer Skulls 2025 анонсировали сиквел своего олдскульного шутера Warhammer 40,000: Boltgun, а также переосмысление оригинальной игры.