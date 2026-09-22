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В Барнауле начали подготовку к организации новогодних праздников для школьников

В Барнауле начали подготовку к организации новогодних праздников для школьников

Представления увидят около 35 тыс. детей В Барнауле ведут подготовку к новогодним праздникам для учеников начальных классов, сообщает пресс-служба мэрии города.

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