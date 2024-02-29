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Самые сексуальные российские актрисы 90-х

Самые сексуальные российские актрисы 90-х

Вспоминаем самых горячих актрис советского и российского кино. 10. Екатерина ГусеваБольшинство зрителей узнали о ней в 2002 году после сериала «Бригада», но самые преданные поклонники следят за ней с 1997 года, когда она впервые снялась в фильме «Змеиный источник».

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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Синякина, Яковлева, Коленда, Литвинова - как они попали в этот список? Ахеджакову с Новодворской забыли добавить.
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