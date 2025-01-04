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Ида Галич рассказала о новой квартире: «Ходят слухи, что в этой красавице, в двух минутах от Кремля, жил Яков Сталин»

Ида Галич рассказала о новой квартире: «Ходят слухи, что в этой красавице, в двух минутах от Кремля, жил Яков Сталин»

Незадолго до Нового года Ида Галич поделилась с поклонниками радостной новостью — она купила квартиру в центре Москвы.

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