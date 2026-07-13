Санчес опасается, что США будут расследовать дело Сапатеро

Судебные разбирательства, связанные с наркодиктатурой и отмыванием денег в Венесуэле, могут затронуть бывшего премьер-министра от Социалистической партии Хосе Луиса Родригеса Сапатеро и, в конечном счете, саму Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП), сообщает Libertad Digital 13 июля со ссылкой на редакцию программы El Programa de Cuesta.
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