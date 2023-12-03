Мясо в тесте — рецепты запеченной свинины, говядины, курицы в духовке, на сковороде и на пару

Мясо в тесте — один из известнейших кулинарных шедевров, подаренных миру европейской кухней. Это не просто самобытное и вкусное блюдо с оригинальной подачей, но и уникальная техника приготовления, в которой плотная хлебная оболочка выполняет роль фольги, защищая вырезку от пересыхания, сохраняя ей ….
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