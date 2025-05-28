Взыскатели займутся задолженностью перед каршеринговыми и лизинговыми компаниями

Онлайн-платформа Debex начала продажи просроченной задолженности клиентов каршеринговых сервисов. Как сообщил « Коммерсанту » генеральный директор компании Марат Брук, уже проведены несколько пилотных торгов, и результаты тестов оказались перспективными — покупатели готовы платить от 6% до 13% от суммы долга.