Взыскатели займутся задолженностью перед каршеринговыми и лизинговыми компаниями

Онлайн-платформа Debex начала продажи просроченной задолженности клиентов каршеринговых сервисов. Как сообщил « Коммерсанту » генеральный директор компании Марат Брук, уже проведены несколько пилотных торгов, и результаты тестов оказались перспективными — покупатели готовы платить от 6% до 13% от суммы долга.
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