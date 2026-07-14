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Деньги или душа? Сергей Безруков начал съемки в сериале об инфоцыганах «Пятерка»

Деньги или душа? Сергей Безруков начал съемки в сериале об инфоцыганах «Пятерка»

Авторами сценария драмы о цене жадности выступили Сергей и Дмитрий Минаевы. Кирилл Кемниц и Сергей Безруков предоставлено организаторамиСтартовали съемки драматического сериала «Пятерка», главную роль в котором исполнит Сергей Безруков, а сценарий написал известный писатель Сергей Минаев.

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