Карен Шахназаров: Советскую идеологию я все равно считаю самой правильной

ТН Татьяна Недогреева Нормальному человеку без мечты жить нельзя. Идиалогию можно сравнить с мечтой, к которой надо стремиться. Обязательно надо ввести ее в конституцию. Я не предлогаю, просто,мысли вслух. В царской России идеология была: за веру, царя и отечество. Царя нет . Отечество и вера остались. Может принять идеологию- за веру, благополучие и отечество. При этом вероисповедание в стране надо очичать от различных сект. Отчуждой нам унифитоф, который на украине запретили хрестианство и вкопались у нас на Севере. А еще оадикальные исламисты, который уже диктт нам, как жить.

S Sobering Скоро там (в Европе, особенно в Испании и Франции )всего этого не будет. Причины этого нужно понимать. Хотя откуда вам знать, что начиная с Хруща все генсеки с союзной элитой работали на Запад? СССР готовили к развалу уже тогда, заставляя всё отдавать на Запад по дешёвке. Своё же население унижали как только могли. Сейчас Россия с Европой и США меняются местами. Первыми, кого постигнет халифат - это будут территории Испании с Францией. Россия с Лондоном уже начали делить Европу. Посмотрим, как интернационалисты Испании и Франции будут резать друг-дружку. Вот когда придётся России ставить заграждение от европейских толп.