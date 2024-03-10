В нашем обществе есть ряд известных деятелей науки и культуры, к мнению которых прислушиваются многие россияне.
Карен Шахназаров: Советскую идеологию я все равно считаю самой правильной
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ТН
Татьяна Недогреева
Нормальному человеку без мечты жить нельзя. Идиалогию можно сравнить с мечтой, к которой надо стремиться. Обязательно надо ввести ее в конституцию. Я не предлогаю, просто,мысли вслух. В царской России идеология была: за веру, царя и отечество. Царя нет . Отечество и вера остались. Может принять идеологию- за веру, благополучие и отечество. При этом вероисповедание в стране надо очичать от различных сект. Отчуждой нам унифитоф, который на украине запретили хрестианство и вкопались у нас на Севере. А еще оадикальные исламисты, который уже диктт нам, как жить.
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10 час.
S
Sobering
Скоро там (в Европе, особенно в Испании и Франции )всего этого не будет. Причины этого нужно понимать. Хотя откуда вам знать, что начиная с Хруща все генсеки с союзной элитой работали на Запад? СССР готовили к развалу уже тогда, заставляя всё отдавать на Запад по дешёвке. Своё же население унижали как только могли. Сейчас Россия с Европой и США меняются местами. Первыми, кого постигнет халифат - это будут территории Испании с Францией. Россия с Лондоном уже начали делить Европу. Посмотрим, как интернационалисты Испании и Франции будут резать друг-дружку. Вот когда придётся России ставить заграждение от европейских толп.
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6 час.
Александр Семенов
"наснимал десяток какой-то киноХрени." )))) Как всегда врёте? Вообще-то Шахназаров, как режиссёр наснимал около двух десятков фильмов, и ещё более чем к десятку фильмов написал сценарии и продюссировал. "было бы кого слушать" Ну-да, ну-да... вы то у нас, чушка чумазая, неоднократный оскароносец и наснимали не одну сотню киноНехрени.))) Не подскажете, где можно глянуть ваше произвЕдения? Или у вас режиссура не главное, у вас дешёвое словоблудие в приоритете?🤔
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2 час.
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