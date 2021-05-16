Русская веснаПолитика«Пуля российского снайпера»: украинский оккупант уничтожен под Донецком (ФОТО) Стало известно, что 13 мая 2021 г. в районе посёлка Пески под Донецком был уничтожен очередной украинский оккупант.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиталий СорокинСнайпера инструктировал лично Путин!Светлана ХудяковаА исполнителями были Петров и Башаров.Галина МироноваНу для них , все жители Донбасса---- русские...Только им же надо обвинить Россию. Поэтому и изливают желчью. Вообще тупым хохлам , не понять, как может такое быть?? Отстрел упоротых идет, со стороны Донбасса, то есть стреляют по сути их же жители, Окраины, только которые не хотят жить с бандеровцами. Но....обвинить надо другую страну. Это не надо им , это америкосам надо такой сценарий. Скорей бы все решилось. Но, вот с Преднестровьем до сих пор непризнаная .республика....так и с Донбассом. Все сложно, политические интриги, страдают люди. Но миру плевать на человеческие судьбы. Марионерты.. продажные хохлы ....в руках достаточно обеспеченных америкосах.... которым Россия , давно бельмо....ВВасяПутин не будет обсуждать с Зеленским ни Донбасс, ни Крым. Цель Путина заставить Зеленского вести переговоры напрямую с Донбассом. А это де-факто признание независимости Донбасса. Ситуация тупиковая. Всё закончится по грузинскому варианту.ВВасяЗеленский заявив, что после Донбасса он займётся Крымом, предрешил свою судьбу. Донбасс быстро закончить ему не дадут.
Свежие комментарии