В Осиновой Роще сбитая самокатчиком женщина сломала ребро Жительница Парголово обратилась к медикам около полудня 25 марта и рассказала, что ночью стала участницей ДТП с электросамокатом.
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В Осиновой Роще сбитая самокатчиком женщина сломала ребро Жительница Парголово обратилась к медикам около полудня 25 марта и рассказала, что ночью стала участницей ДТП с электросамокатом.