Новые анекдоты

Обхохочешься

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В первую брачную ночь молодые в постели долго … переписывались по телефону и заснули усталые и счастливые.

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Михаил Степанченко
Если постоянно говорить своей девушке, какая она красивая, умная и стройная, то через некоторое время её начнут одолевать сомнения, того ли козла она осчастливила.
Михаил Степанченко
Дорогая, лучше тебя нет ни одной женщины! Вчера я опять в этом убедился!
Prostoelena Евстигнеева
от меня комментарий - понравилось лёгкостью текста и лаконичностью....)))

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