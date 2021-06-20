Новые анекдоты

ОбхохочешьсяПолитикаНовые анекдоты В первую брачную ночь молодые в постели долго … переписывались по телефону и заснули усталые и счастливые.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил СтепанченкоЕсли постоянно говорить своей девушке, какая она красивая, умная и стройная, то через некоторое время её начнут одолевать сомнения, того ли козла она осчастливила.Михаил СтепанченкоДорогая, лучше тебя нет ни одной женщины! Вчера я опять в этом убедился!Prostoelena Евстигнееваот меня комментарий - понравилось лёгкостью текста и лаконичностью....)))Комментировать
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