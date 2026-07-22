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МОСИНФОРМ

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Столичные школьники показали рекордные результаты на ЕГЭ и ОГЭ

Столичные школьники показали рекордные результаты на ЕГЭ и ОГЭ

Президиум Правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой об итогах государственной итоговой аттестации (ГИА) в столичных школах в 2026 году.

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