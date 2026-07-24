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Царьград

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Зря Драпатый наговорил о русских. У нового главком ВСУ нашли неожиданные связи

Зря Драпатый наговорил о русских. У нового главком ВСУ нашли неожиданные связи

Разразившийся на Украине скандал с Михалом Драпатым получил неожиданное продолжение. Новый главком ВСУ успел много наговорить о русских, после чего у него самого нашли неожиданные родственные связи.

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Комментарии
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Стефания Новак
По Драпатому плачем виселица, скоро  получит за свои слова по полной!
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