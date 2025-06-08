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Парень погибшей участницы «Дома-2» скупил для ее могилы все розы в поселке

Парень погибшей участницы «Дома-2» скупил для ее могилы все розы в поселке

На малой родине Кристины Белой, экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», состоялись её похороны. Проститься с 32-летней женщиной, чья жизнь трагически оборвалась в конце мая, пришли родные, друзья и возлюбленный — Иван Лютый, передает «Общественная служба новостей».

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