Парень погибшей участницы «Дома-2» скупил для ее могилы все розы в поселке

На малой родине Кристины Белой, экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», состоялись её похороны. Проститься с 32-летней женщиной, чья жизнь трагически оборвалась в конце мая, пришли родные, друзья и возлюбленный — Иван Лютый, передает «Общественная служба новостей».