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Сына телезвезды приговорили к пожизненному заключению за убийство с расчленением пластического хирурга

Сына телезвезды приговорили к пожизненному заключению за убийство с расчленением пластического хирурга

Сын знаменитого испанского актера Родольфо Санчо был признан виновным в убийстве колумбийского пластического хирурга на тайском курорте перед расчленением тела, сообщил CNN старший офицер полиции азиатского королевства.

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