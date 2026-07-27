Рогов: Польша не создаст серьёзных проблем Украине в евроинтеграции

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в комментарии изданию Ридус оценил перспективы украинской евроинтеграции в контексте заявлений польских политиков.
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