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Рогов: Польша не создаст серьёзных проблем Украине в евроинтеграции

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в комментарии изданию Ридус оценил перспективы украинской евроинтеграции в контексте заявлений польских политиков.

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